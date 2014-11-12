У М'янмі стадо слонів-альбіносів прихистило чорне слоненятко
04:27, 12 листопада 2014Світ
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Маленьке чорне слоненя прибилося до стада білих родичів, коли ті купалися в загоні біля Пагоди Упатасанти в Нейп'їдо, столиці М'янми.
REUTERS
Малюк міститься разом з п'ятьма дорослими білими слонами, яких виловили через їхнє специфічне забарвлення, яке вважається знаком доброї долі, миру і добробуту у м'янманських буддистів, повідомляє ТСН.
У період з 2001 по 2010 роки п'ятеро рідкісних білих слонів були виловлені в різних кінцях М'янми і на даний момент живуть у столиці.
Слони білого кольору століттями шанувалися в таких країнах південно-східної Азії як М'янма, Таїланд і Лаос.
Монархи тримали білих слонів як символ королівської влади і процвітання.
Багато хто в М'янмі досі вірять, що білі слони з'являються саме в тих місцях, де свято вірять в Будду і дотримуються справедливих порядків.
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