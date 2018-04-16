Франція після ударів по об’єктах режиму Асада закликала до перезапуску мирного процесу в Сирії

04:33, 16 квітня 2018
Світ
438
Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у неділю, 15 квітня, в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, передає DW.com.

Читайте такожПутін лякає "хаосом в міжнародних відносинах" у разі повторного удару коалції по Сирії

Москві слід зрозуміти необхідність "об'єднання зусиль заради розвитку політичного процесу" в Сирії, вважає міністр. За його словами, президент Сирії Башар Асад блокує цей процес. Досі Москва в Раді Безпеки ООН ставала на його бік і блокувала проекти резолюцій щодо Сирії, внесені країнами Заходу. 

Франція також закликає до перезапуску мирного процесу в Сирії під егідою ООН, зазначив Ле Дріан. На його думку, першим кроком має стати припинення вогню. Політичне рішення повинно бути знайдене і для сирійської провінції Ідліб, яка перебуває переважно під контролем противників Асада з лав опозиції, зазначив він. Серед можливих заходів міністр назвав роззброєння воєнізованих формувань. 

В ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетний удар по Сирії
Теги: #війна#Сирія