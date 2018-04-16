Франція після ударів по об’єктах режиму Асада закликала до перезапуску мирного процесу в Сирії

На думку міністра закордонних справ Франції, першим кроком перезапуску мирного процесу має стати припинення вогню.

Російська сторона повинна застосувати тиск щодо президента Сирії Башара Асада.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у неділю, 15 квітня, в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, передає DW.com.

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Москві слід зрозуміти необхідність "об'єднання зусиль заради розвитку політичного процесу" в Сирії, вважає міністр. За його словами, президент Сирії Башар Асад блокує цей процес. Досі Москва в Раді Безпеки ООН ставала на його бік і блокувала проекти резолюцій щодо Сирії, внесені країнами Заходу.

Франція також закликає до перезапуску мирного процесу в Сирії під егідою ООН, зазначив Ле Дріан. На його думку, першим кроком має стати припинення вогню. Політичне рішення повинно бути знайдене і для сирійської провінції Ідліб, яка перебуває переважно під контролем противників Асада з лав опозиції, зазначив він. Серед можливих заходів міністр назвав роззброєння воєнізованих формувань.

В ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.