Франція після ударів по об’єктах режиму Асада закликала до перезапуску мирного процесу в Сирії
Російська сторона повинна застосувати тиск щодо президента Сирії Башара Асада.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у неділю, 15 квітня, в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, передає DW.com.
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Москві слід зрозуміти необхідність "об'єднання зусиль заради розвитку політичного процесу" в Сирії, вважає міністр. За його словами, президент Сирії Башар Асад блокує цей процес. Досі Москва в Раді Безпеки ООН ставала на його бік і блокувала проекти резолюцій щодо Сирії, внесені країнами Заходу.
Франція також закликає до перезапуску мирного процесу в Сирії під егідою ООН, зазначив Ле Дріан. На його думку, першим кроком має стати припинення вогню. Політичне рішення повинно бути знайдене і для сирійської провінції Ідліб, яка перебуває переважно під контролем противників Асада з лав опозиції, зазначив він. Серед можливих заходів міністр назвав роззброєння воєнізованих формувань.
В ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.
Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.