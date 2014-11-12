Росія видворила чотирьох американських студентів

Студенти перебували на конференції у Санкт-Петербурзі, коли імміграційна служба і поліція перевірили їхні візи і висловили претензії до них, передає радіо "Свобода".

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Як повідомив батько одного зі студентів, їх затримували на деякий час, а потім суд оштрафував їх на $110 кожного.

Студентів допитували загалом 7 годин, спочатку у них у готелі, а потім в імміграційній службі.

Російська держагенція ТАСС цитує представника Федеральної міграційної служби Росії в Санкт-Петербурзі, яка повідомила, що студенти прибули до Росії за туристичними візами, але брали участь у "соціополітичній активності".

Студенти вилетіли до США 11 листопада.