У ході протестів у Єревані затримали кілька десятків осіб

В центрі столиці Вірменії поліція затримала 29 протестувальників.

Поліція Вірменії під час протестів у Єревані затримала 29 громадян за підозрою у вчиненні адміністративних порушень.

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Про це повідомляє NEWS.am з посиланням на прес-службу поліції. Раніше поліція виступила із заявою про те, що прийняла рішення припинити мітинг, що порушує громадський порядок.

Сьогодні у Єревані демонстранти знову перекривають центральні вулиці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Єревані проходили масові акції протесту проти висунення кандидатури колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

У другій половині дня сталася сутичка, в результаті якої постраждали понад 40 осіб, в основному люди поранилися про колючий дріт або постраждали в тисняві. Є також потерпілі від спецзасобів, які застосувала поліція.