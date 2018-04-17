У ході протестів у Єревані затримали кілька десятків осіб

11:40, 17 квітня 2018
Світ
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@OlegPanfilov7

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Про це повідомляє NEWS.am з посиланням на прес-службу поліції. Раніше поліція виступила із заявою про те, що прийняла рішення припинити мітинг, що порушує громадський порядок.

Сьогодні у Єревані демонстранти знову перекривають центральні вулиці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Єревані проходили масові акції протесту проти висунення кандидатури колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

У другій половині дня сталася сутичка, в результаті якої постраждали понад 40 осіб, в основному люди поранилися про колючий дріт або постраждали в тисняві. Є також потерпілі від спецзасобів, які застосувала поліція.

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Новина в сюжеті: Протести в Єревані
Теги: #сутички#Вірменія#Єреван#Серж Саргсян