У Єревані після сутичок протестувальників з поліцією за медичною допомогою звернулися 46 осіб

Деякі пацієнти після отримання допомоги були виписані, одному поліцейському знадобилась операція.

У столиці Вірменії Єревані після зіткнень між протестуючими та поліцією за медичною допомогою звернулися 46 осіб, шість з них – поліцейські.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я Республіки Вірменія. Наголошується, що деякі пацієнти після отримання допомоги в медустановах були виписані.

Цивільні особи в основному отримали легкі травми нижніх кінцівок. У поліцейських, в той же час, діагностують травми, нанесені тупими і ріжучими предметами. Одного поліцейського оперують.

Сьогодні Республіканська партія Вірменії і партія "Дашнакцутюн" висунули Сержа Саргсяна, який у 2008-2018 роках був президентом країни, на пост прем'єр-міністра. Це відбулося через тиждень після інавгурації нового президента Армена Саркісяна, яка ознаменувала завершення переходу Вірменії від президентської республіки до парламентської. Після інавгурації нового президента главою держави став прем'єр-міністр, яким до сьогоднішнього дня був Карен Карапетян.

Прихильники вірменського опозиціонера Нікола Пашиняна перекрили кілька вулиць і проспектів в центрі Єревана, щоб не дозволити депутатам увійти в будівлю Національних зборів і вибрати екс-президента країни Сержа Саргсяна прем'єр-міністром 17 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у центрі столиці Вірменії Єревані відбулися сутички протестувальників з поліцією. Протести в центрі Єревану переросли у зіткнення, коли мітингувальники спробували прорвати поліцейський кордон. Поліцейські застосували шумові гранати і сльозогінний газ. Повідомлялося про постраждалих з обох сторін.