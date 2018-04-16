Шумові гранати і сльозогінний газ: в центрі Єревану відбуваються сутички протестувальників з поліцією (фото, відео)

Протести в центрі Єревану переросли у зіткнення, коли мітингувальники спробували прорвати поліцейський кордон.

Кілька тисяч учасників акції протесту на проспекті Баграмяна у столиці Вірменії Єревані спробували прорватися крізь поліцейський кордон, щоб потрапити до будівлі парламенту, де завтра має пройти голосування про призначення екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

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Людей до протестів закликав опозиційний депутат і журналіст Нікол Пашинян. "Я і мої колеги-депутати хочемо йти на роботу, а інші люди підуть зі мною", - заявив Пашинян, однак співробітники поліції, які охороняють парламент, відмовилися пропустити депутата, назвавши його слова провокацією, повідомляють вірменські ЗМІ. Після цього мітингувальники спробували силоміць прорвати кордон, після чого і почалися зіткнення. Поліція застосувала сльозогінний газ і шумові гранати. Повідомляється про декількох поранених серед протестувальників, лідер протесту Нікол Пашинян знаходиться в лікарні (на його обличчі були помітні сліди крові), але обіцяє повернутися до протесту.

В ході зіткнень травмовані троє поліцейських, вони госпіталізовані. Стан одного з них оцінюється як тяжкий, в даний час лікарі проводять йому операцію.

Також повідомляється, що поліцейські виконали гімн Вірменії у відповідь на заклик протестувальників приєднатися до акції протесту на проспекті Баграмяна.

Крім того, за деякими даними, охоплене протестами ще одне місто Вірменії - Ванадзор.

Сьогодні Республіканська партія Вірменії і партія "Дашнакцутюн" висунули Сержа Саргсяна, який 2008-2018 роках був президентом країни, на пост прем'єр-міністра. Це відбулося через тиждень після інавгурації нового президента Армена Саркісяна, яка ознаменувала завершення переходу Вірменії від президентської республіки до парламентської. Після інавгурації нового президента главою держави став прем'єр-міністр, яким до сьогоднішнього дня був Карен Карапетян.