Суд Таїланду виправдав російську повію Настю Рибку у справі про нелегальну роботу

Проте вона поки не зможе поїхати з Таїланду, оскільки триває слідство у справі про організацію надання послуг сексуального характеру.

Суд міста Паттайя в Таїланді виправдав Олександра Кирилова, відомого як Алекс Леслі, Анастасію Вашукевич, відому як Настя Рибка, та ще шістьох росіян і білорусів у справі про незаконну підприємницьку і трудову діяльність на території країни.

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«Суд виправдав моїх підзахисних у справі про незаконну підприємницьку та трудову діяльність в зв'язку з нещодавнім набуттям чинності змін у трудовому законодавстві. Вони як і раніше підлягають депортації в країни громадянства, однак залишити Таїланд поки не зможуть, оскільки в їх відношенні йде слідство у справі про організацію надання послуг сексуального характеру в складі злочинної групи», - сказав адвокат Саттхапхона Сийотхі.

У справі про надання сексуальних послуг у складі злочинної групи Настя Рибка і Алекс Леслі проходять у статусі обвинувачених, передає kommersant.ru. За словами адвоката, їм загрожують тривалі терміни покарання. Судове засідання у цій справі відбудеться 24 квітня у вигляді телеконференції.

У лютому на Вашукевич і Кирилова за розголошення інформації про приватне життя подав в суд російський бізнесмен Олег Дерипаска. Дівчина описала кілька днів на яхті мільярдера в своїй книзі і соцмережах.