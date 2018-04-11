Російську повію Настю Рибку і її спільника звинуватили у груповому сутенерстві

Проти Леслі, Рибки і ще п'ятьох фігурантів справи також висунуті звинувачення в нелегальному підприємництві та нелегальній трудовій діяльності.

Поліція Паттайї (Таїланд) отримала постанову на затримання всіх учасників групи Олександра Кирилова (Алекс Леслі) і Анастасії Вашукевич (Настя Рибка), заарештованих у лютому за нелегальний "секс-тренінг".

Про це розповів адвокат Саттхапхон Сийоха, передають "РИА Новости".

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Обвинувачення, складене за прийнятим поліцією заявою, звучить так: "надання послуг щодо задоволення статевого бажання за допомогою третіх осіб, залучених до надання таких послуг з їх згоди, у складі злочинної групи". Те, що мова йде про злочинну групу, сильно обтяжує провину підозрюваних, якщо вона буде доведена", — повідомив юрист.

Він підкреслив, що поки фігуранти справи перебувають у статусі підозрюваних.

"По справі триває поліцейське дізнання, а потім може бути відкрито слідчу справу в прокуратурі. Коли це станеться, поки невідомо", — додав адвокат.

Проти Леслі, Рибки і ще п'ятьох фігурантів справи також висунуті звинувачення в нелегальному підприємництві та нелегальній трудовій діяльності. Судове слухання у цій справі призначено на 17 квітня.

Як повідомляв УНІАН, Вашукевич, на яку російський олігарх Дерипаска подав до суду за розголошення інформації про приватне життя, перебуває під слідством в Таїланді за проведення незаконних секс-тренінгів. Олега Дерипаску в США підозрювали у зв'язках з лобістом Полом Манафортом, якого разом з колишнім радником Дональда Трампа Ріком Гейтсом звинувачують у змові з метою відмивання грошей, дачі неправдивих показань, приховуванні інформації про іноземних банківських рахунках.