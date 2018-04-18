Кривавий урок інформатики: стали відомі подробиці різанини в російській школі

09:53, 18 квітня 2018
Світ
982
Зліва - напад на школу Артем Тагіров / фото t.me/breakingmash

Читайте такожУ Росії учень влаштував різанину і підпалив школу, а потім різонув собі ножем по горлу (фото)

«За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамака зайшов в кабінет інформатики, де знаходилися його однокласники, і наявним при собі ножем порізав руку учениці, завдав ножове поранення вчителю. Потім розлив горючу речовину і підпалив», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, після цього спрацювала пожежна сигналізація. Одна з дівчаток, злякавшись, вистрибнула з другого поверху. Нападник і потерпілі госпіталізовані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #різанина у школі