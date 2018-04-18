Кривавий урок інформатики: стали відомі подробиці різанини в російській школі

За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамака зайшов в кабінет інформатики і влаштував різанину.

Напад на школу в російському Стерлітамаку влаштував 17-річний учень корекційного класу. Про це повідомляє управління Слідчого комітету Росії.

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«За попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамака зайшов в кабінет інформатики, де знаходилися його однокласники, і наявним при собі ножем порізав руку учениці, завдав ножове поранення вчителю. Потім розлив горючу речовину і підпалив», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, після цього спрацювала пожежна сигналізація. Одна з дівчаток, злякавшись, вистрибнула з другого поверху. Нападник і потерпілі госпіталізовані.