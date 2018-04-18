Саудівська Аравія заявила про готовність відправити сухопутні війська до Сирії

Голова МЗС Саудівської Аравії заявив про готовність країни відправити сухопутні війська у Сирію як частину коаліції на чолі з США.

Саудівська Аравія готова відправити своїх військових до Сирії як частину коаліції під проводом США, якщо вона буде розширена.

Про це у вівторок, 17 квітня, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр, повідомляє DW.

"З початку сирійської кризи ми обговорюємо з США відправлення сил до Сирії", - заявив він.

Він також нагадав, що Ер-Ріяд ще за часів президентства Барака Обами заявив про готовність відправити сухопутні війська до Сирії, якщо США вирішать збільшити контингент коаліції для боротьби із "Ісламською державою" (ІД).

"Є дискусії щодо того, які сили мають залишитися у східній Сирії і звідки вони мають прийти, і ці дискусії тривають", - додав Адель аль-Джубейр.

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Раніше Білий дім заявив, що США планують швидке виведення свого військового персоналу з Сирії. При цьому там зазначили, що метою США в Сирії залишається "повний розгром "Ісламської держави" і створення умов для запобігання її поверненню". На тлі цього американське видання Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на свої джерела повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче сформувати в Сирії військовий контингент союзників, який міг би замінити американських військових. За цією інформацією, Вашингтон звернувся до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ з тим, щоб вони надали фінансову підтримку і забезпечили "більш широкий внесок" у вирішення ситуації в Сирії.

Сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США протидіють ІД з літа 2014 року, коли до рук ісламістів потрапили значні території в Сирії та Іраку. Зараз у північно-східній частині Сирії дислокується близько двох тисяч американських військових. Ці військовослужбовці здійснюють бойові операції міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.