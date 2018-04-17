Трамп хоче замінити американських військових у Сирії арабськими - ЗМІ

Білий дім намагається мобілізувати своїх союзників в регіоні, зокрема, мова йде про Єгипет, Катар, ОАЕ і Саудівську Аравію.

Президент США Дональд Трамп звернувся до близькосхідних союзників США із закликом відправити в Сирію не тільки зброю, але і війська.

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Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела в Білому домі американський президент паралельно намагається виконати два завдання: вивести з Сирії близько 2 тис. американських військовослужбовців, при цьому уникнувши появи «вакууму безпеки», який міг би дозволити терористичному угрупованню «Ісламська держава» повернутися на відбиті у нього позиції.

Крім того, зазначає видання, американський президент побоюється, що в разі відходу США з Сирії контрольована американськими військами територія буде захоплена силами сирійської армії або іншими угрупуваннями, що беруть участь в конфлікті. Щоб цього уникнути, Білий дім намагається мобілізувати своїх союзників у регіоні. Так, у публікації WSJ згадуються Єгипет, Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія.

«До Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ звернулися за наданням фінансової підтримки, а також щодо забезпечення більш широкого вкладу»,- зазначило одне з джерел, додавши, що в Ер-Ріяді і Абу-Дабі поки не відповіли на цю ініціативу. При цьому в публікації зазначається, що ідею президента буде важко здійснити, якщо він не погодиться залишити в Сирії якусь кількість військовослужбовців або, як мінімум, надавати підтримку союзникам з повітря.

При цьому наголошується, що ініціатива викликала ентузіазм у засновника найбільш відомої приватної військової компанії Blackwater (з 2011 року - Academi) Еріка Прінса. За його словами, у понеділок до нього неформально звернулися офіційні особи з арабських країн. Він зазначив, що участь Academi в сирійській операції буде залежати від того, які подальші кроки зробить американський президент.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, ОАЕ і низка інших арабських країн вже воюють разом в складі "Арабської коаліції", яка бере участь у конфлікті проти бунтівників-хуситів в Ємені на стороні президента Масура Хаді.