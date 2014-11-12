ЄС відправив своїх представників до Сьєрра-Леоне для боротьби з Еболою

Про це повідомляють РИА Новости.

"На шляху в Сьєрра-Леоне, Ліберію та Гвінею з Андрюкайтісом. Обіцянку виконано. Європейська солідарність в дії", - написав Стіліанідіс у своєму мікроблозі в Twitter.

В рамках візиту, який триватиме до 16 листопада, єврокомісари планують зустрітися з лідерами країн, представниками гуманітарних організацій і людьми, які вилікувалися від Еболи, аби "з перших рук отримати оцінку про найнеобхідніші потреби, вибудувати пріоритети і визначити, як Європі продовжувати координуватися, щоб справлятися з загрозою Еболи".

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Напередодні візиту в Африку єврокомісар Андрюкайтіс запустив нову онлайн платформу (Ebola Communications Platform for Clinicians), яка дозволить лікарям швидко обмінюватися інформацією про лікування і запобігання поширення вірусу. Вона була розроблена Європейським центром з контролю і профілактики захворювань.

Загальне число загиблих від лихоманки Ебола, за даними ВООЗ, склало 4818 осіб з понад 13 тисяч заражених. Найбільше число жертв зафіксоване в трьох західноафриканських країнах: Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне. Раніше ВООЗ заявила про припинення епідемії лихоманки Ебола в Нігерії, Сенегалі.