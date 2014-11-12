Сильні зливи спричинили повені на півночі Італії: є жертви

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство АНСА.

Як повідомлялося раніше, озеро Маджоре після тривалих дощів вийшло з берегів. Рівень води в озері піднімається приблизно на 3 см на годину. У зв`язку з цим у всіх прибережних містах оголошено штормове попередження. Особливої небезпеки зазнають острови, розташовані в центрі одного з найбільших озер Апеннін. Зв`язок з ними тимчасово перервано.

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Значно ускладнилася ситуація в Мілані, де з берегів вийшли дві річки - Севезо і Ламбро, що призвело до затоплення північних кварталів міста. Проливні дощі призвели до повені в Монці.

Раніше стало відомо про загибель в результаті сходу зсувів літньої пари в області Лігурія і чоловіка в П`ємонті. Нещодавно було виявлено тіло 70-річного чоловіка - жителя одного із населених пунктів на березі озера Маджоре.

Усі рятувальні служби в постраждалих від стихії районах приведені в повну готовність.