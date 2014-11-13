В Індії триває стерилізація жінок: кількість жертв "п'ятихвилинної" операції зростає (фоторепортаж)

В Індії поліція заарештувала лікаря, що проводив операції зі стерилізації жінок у місті Біласпур в штаті Чхаттісгарх, після яких 14 пацієнток померли, а десятки знову опинилися в лікарні у зв'язку з ускладненнями. Хірургові пред'явлені звинувачення в спричиненні смерті з необережності, пише Newsru.com з посиланням на агентство Reuters.

Влада вважає, що лікар виявив недбалість - використовував іржаві або брудні інструменти. Крім того, вона вважає, що самі операції проводилися надто поспішно, що могло позначитися на їхній якості, а умови в клініці були далекі від ідеальних. Поліція та журналісти розповіли, що в кімнаті, де проводилися операції, висіла павутина. Кореспондент BBC також передає, що, за словами очевидців, перед операціями і після них пацієнток розміщували на матрацах прямо на підлозі в коридорі госпіталю, де було багато пилу.

За свідченням очевидців, операції проводилися одна за одною. Всього за шість годин через операційну минуло понад 80 пацієнток, хоча за правилами хірургам дозволено робити не більше 35 операцій в день. При цьому на кожну операцію повинно приділятися не менше 15 хвилин. Свідки кажуть, що медики вкладалися в п'ять хвилин.

Видання The New York Times пише з посиланням на місцевого лікаря, що самопочуття жінок стало погіршуватися приблизно через п'ять годин після виписки з стерилізаційного табору. У пацієнток відзначали низький кров'яний тиск, запаморочення, блювота.

Ще кілька десятків постраждалих потрапили до лікарні з діагнозом "септичний шок". За даними BBC, в загальній складності в лікарні залишаються понад 90 жінок, багато в критичному стані. Джерело The New York Times розповіло, що деякі пацієнтки перебувають на штучній вентиляції легенів.

Масова загибель жінок викликала протести. Уряд штату почав розслідування трагедії. Операції були припинені. У ніч на середу лікар, який їх проводив, доктор Гупта, був заарештований.

Сам медик свою провину заперечує. Він стверджує, що умови в його клініці були нормальні, а всі інструменти в порядку. Що стосується звинувачень у перевищенні допустимого ліміту операцій, то в цьому медик звинувачує самих чиновників. За його словами, це їх обов'язок - контролювати кількість пацієнтів, які до нього приходять. "Мене хочуть зробити цапом-відбувайлом", - заявив Гупта в інтерв'ю Reuters.

Інші медики підтвердили виданню, що їм доводилося проводити і більш 90 операцій по стерилізації в день. Такі темпи заохочує сама влада Індії. Так, заарештований лікар 10 років тому був нагороджений за проведення 50 тисяч операцій зі стерилізації, які проводяться в країні в рамках кампанії, спрямованої на стримування зростання населення.

Довідка. Стерилізаційні табори організовуються в Індії в період з жовтня по лютий в рамках програми обмеження народжуваності в країні, чиє населення вже перевалило за мільярд. Жінкам, які погоджуються пройти стерилізацію, виплачують по 1400 рупій (близько 23 доларів). Втім, джерело The New York Times сказало, що жінкам в штаті Чхаттісгарх, де загинули пацієнтки, було виплачено всього за 600 рупій (близько 10 доларів).