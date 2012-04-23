ЗМІ: В Узбекистані примусово стерилізують десятки тисяч жінок

Такі результати розслідування, проведеного журналістами BBC.

Перші повідомлення про випадки примусової стерилізації з'явилися у 2005 році, коли з такою заявою виступила патологоанатом і правозахисниця Гульбахор Тураєва, пишуть “МедНовости”.

Вона повідомила, що до моргу, де вона працює, привозять органи, видалені хірургічним шляхом у молодих, у здорових жінок. Як доказ Г.Тураєва зберегла 200 вирізаних хірургами маток. Після цієї публічної заяви Г.Тураєву звільнили з моргу. У 2007 році влада країни почала переслідувати лікаря, посадила її у в'язницю і пред'явила звинувачення в посяганні на конституційний лад Узбекистану, наклепі і розповсюдженні опозиційних матеріалів. Згодом Г.Тураєву засудили до шести років тюремного ув’язнення, а потім, після вимог Євросоюзу, замінили ув’язнення умовним строком.

У 2007 році про випадки примусової стерилізації в Узбекистані повідомляв Комітет ООН проти тортур.

У 2010 році міжнародна правозахисна організація Expert Working Group провела опитування медиків і зібрала докази про приблизно 80 тисяч випадків стерилізації.

Узбецькі лікарі, які давали інтерв'ю BBC на умовах анонімності, розповіли, що в 2010 році знову різко зросла кількість випадків примусової стерилізації. Щороку вони мають звітувати про те, якій кількості жінок вони провели операцію з видалення матки, скільки жінок планує користуватися контрацептивами. Також лікарям встановили негласні квоти на число таких операцій. Гінеколог з Ташкента зізналася, що її квота становить чотири жінки на місяць. Квоти сільських лікарів набагато вищі — вони мають стерилізувати до восьми жінок на тиждень. Медики говорять, що останніми роками значно зросло число операцій з кесаревого розтину, які дозволяють лікарю спокійно провести стерилізацію.

За словами джерела видання в Мінохоронздоров'я, програма стерилізації призначена для контролю за демографічною ситуацією в Узбекистані. Примусова стерилізація також покликана зменшити кількість випадків материнської і дитячої смертності, вважають лікарі. Ці результати допоможуть країні піднятися в міжнародній таблиці дитячої і материнської смертності.

Багато жінок розповіли, що виявили факт видалення матки вже після пологів. На запитання про причини дій лікарів їм відповідали: "У вас вже є діти, навіщо вам ще?".

Кореспонденти BBC направили офіційний запит до уряду, який відповів, що все це голослівні і наклепницькі твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю і що рішення про стерилізацію жінка ухвалює добровільно.

Водночас, як повідомляє російське інформагентство REGNUM, МЗС Узбекистану спростував відомості про примусову стерилізацію жінок. Відповідну офіційну заяву розповсюдило інформаційне агентство "Жахон" при МЗС республіки.

“Перекручена інформація, що з'являється періодично у жовтій пресі, щодо використанню контрацепції, і особливо хірургічної стерилізації в Узбекистані, не знаходить свого підтвердження", - зазначається в заяві. У ній вказано, що метод добровільної хірургічної контрацепції застосовується тільки після консультації з лікарем і з письмової згоди подружжя.