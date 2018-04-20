Принц Чарльз змінить Єлизавету II на чолі Співдружності націй - ЗМІ

Кандидатуру принца Чарльза в якості свого офіційного наступника запропонувала сама королева Єлизавета II.

Наступним главою Співдружності націй після королеви Великобританії Єлизавети II стане її син, принц Чарльз.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела. Таке рішення було прийнято лідерами країн співдружності на саміті, що проходить у резиденції британських монархів у Віндзорському замку.

Відзначається, що кандидатуру принца Чарльза в якості свого офіційного наступника запропонувала сама королева Єлизавета II.

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Як відомо, Співдружність націй являє собою добровільне об'єднання суверенних держав, в яке входять Великобританія і майже всі її колишні колонії й протекторати. В даний час Співдружність налічує 53 члени.