Президент Вірменії вийшов до учасників протесту

Протестуючі при цьому скандують «Ми – господарі нашої країни!» та інші гасла.

Президент Вірменії Армен Саркісян вийшов до протестувальників, які зібралися на мітинг проти прем’єрства Сержа Саргсяна на площі республіки в Єревані. Про це свідчать кадри трансляції з місця проведення мітингу.

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Мітингувальники зустріли Армена Саркісяна оплесками і криками «Президент, кидай Сержа!», передає радіо Свобода. На даний момент Саркісян розмовляє з лідером протестного руху, опозиційним депутатом Ніколом Пашиняном. Протестуючі при цьому скандують «Ми – господарі нашої країни!» та інші гасла.

Раніше Саргсян виступив із заявою, висловивши в ньому готовність зустрітися з лідером протестного руху Ніколом Пашиняном «з метою пом’якшення існуючої в країні напруженості за допомогою діалогу політичних сил».

Як повідомляв УНІАН, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Саргсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Саргсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Саргсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

Президент Вірменії Армен Саркісян, який не пов’язаний з Сержем Саргсяном, 19 квітня після сутичок між протестувальниками і поліцією закликав до діалогу.

Сполучені Штати закликали владу та протестувальників виявляти стриманість і уникати насильства. Росія теж заявляла, що закони не повинні порушуватися