У Вірменії лідер опозиції оголосив про початок "оксамитової революції" (фото, відео)

Пашинян демонстративно порвав повідомлення поліції і заявив, що починаються "тотальні акції непокори".

Протестувальники у Єревані відмовляються припинити масові акції проти обрання парламентом колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Обговорення і голосування щодо його кандидатури вже почалося.

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Як передає DW, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян, лідер опозиційного руху, протестуючого проти кандидатури екс-президента Сержа Саргсяна на пост прем'єра, заявив про "революційну ситуацію" в республіці . "У Вірменії встановилася революційна ситуація. Я тут і зараз заявляю про початку "оксамитової революції", - сказав Пашинян, виступаючи на площі Франції в центрі Єревану. "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат, звертаючись до своїх прихильників.

Раніше Пашинян демонстративно порвав повідомлення поліції з вимогою про припинення акції протесту, вручене йому заступником начальника поліції Єревана Валерієм Осипяном.

Вранці на зустрічі з прихильниками в центрі Єревану він закликав знову блокувати вулиці і роботу державних установ. "Блокуйте всі вулиці, зупиняйте транспорт, уникайте насильства, будьте ввічливі з поліцейськими. Заходьте у всі держустанови, не дозволяйте працювати", - сказав він. Пашинян також закликав заблокувати всі підходи до будівлі парламенту Вірменії на проспекті Баграмяна.

Прихильники опозиції оточили будівлю Генпрокуратури, МЗС, Центробанку, комітету по державним доходам. Біля входу в кожну будівлю стоять по кілька чоловік, блокуючи двері.

Демонстранти блокують центр Єревану з 13 квітня. Прилеглий до площі Франції проспект Баграмяна перекритий силами поліції, стягнута спецтехніка, в тому числі водомет і бронемашини.

За словами Нікола Пашиняна, поліція 17 квітня доставила у відділення кілька десятків учасників протестного руху. "За нашими даними, в поліцію відвезли 30 осіб. Це нічого не змінює. Ми продовжуємо нашу тактику, хаотично пересуваємося і перекриваємо вулиці", - повідомив Пашинян журналістам.

Серж Саргсян вже займав пост прем'єра Вірменії в 2007 - 2008 роках. У лютому 2008-го він був обраний президентом країни і після переобрання у 2013-му залишався на посту глави держави до 9 квітня поточного року.