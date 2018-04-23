Південна Корея припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР

У Південній Кореї сподіваються, що КНДР також вимкне свої пристрої.

Уряд Південної Кореї заявив, що трансляцію пропаганди через гучномовці на кордоні з КНДР відключено.

Як заявив міністр оборони Південної Кореї, до такого кроку вдалися з метою "знизити військову напруженість між Півднем і Північчю і створити гарну атмосферу для мирних переговорів". Про це повідомляє ТСН.

Південна Корея без зупинки транслювала анти-північнокорейську пропаганду вздовж кордону з КНДР після четвертих ядерних випробувань, до яких вдався Пхеньян. У відповідь КНДР внесла свої гучномовці з контрпропагандою. У Південній Кореї сподіваються, що сусіди також вимкнуть свої пристрої.

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Зустріч президента Південної Кореї Муна Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина запланована на п'ятницю, 27 квітня. Це будуть треті переговори між країнами. Передбачається, що темою стане припинення ядерної програми Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив, що країна припинить ядерні та ракетні випробування і закриває випробувальний ядерний полігон у північному районі.