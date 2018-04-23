В Австралії старий собака допоміг вижити 3-річній дівчинці, яка заблукала в лісі (відео)

15:39, 23 квітня 2018
Світ
1510 0
REUTERS

Глухий та майже сліпий пес з Австралії допоміг вижити дитині, яка загубилась. 3-річна Аврора вийшла з будинку та заблукала у чагарниках. За дівчинкою побіг пес на прізвисько Макс.

Читайте такожУ Німеччині домашній пес загриз на смерть немовля

17-річний собака більше 15 годин охороняв малу, поки тривали пошуки, передає ТСН. Дівчинка загубилась по обіді, а знайшли її лише вранці завдяки зусиллям сотні поліцейських і волонтерів.

За відданість і пильність Макса нагородили титулом почесного поліцейського собаки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дитина#Австралія#пес