В Австралії старий собака допоміг вижити 3-річній дівчинці, яка заблукала в лісі (відео)

Старий пес, який не чує і вже майже не бачить, допоміг вижити 3-річній дівчинці. Дитина загубилася у лісі, а собака 15 годин оберігав її від небезпеки.

Глухий та майже сліпий пес з Австралії допоміг вижити дитині, яка загубилась. 3-річна Аврора вийшла з будинку та заблукала у чагарниках. За дівчинкою побіг пес на прізвисько Макс. Читайте такожУ Німеччині домашній пес загриз на смерть немовля 17-річний собака більше 15 годин охороняв малу, поки тривали пошуки, передає ТСН. Дівчинка загубилась по обіді, а знайшли її лише вранці завдяки зусиллям сотні поліцейських і волонтерів. За відданість і пильність Макса нагородили титулом почесного поліцейського собаки.

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