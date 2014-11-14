Путіну продовжують "малювати" рекордні рейтинги

Про це свідчать дані опитування, опубліковані сьогодні Фондом "Громадська думка" (ФОМ). Дослідження було проведено 8-9 листопада в 64 суб'єктах РФ, його учасниками стали три тисячі осіб.

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Відповідаючи на запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори глави держави відбулися у наступну неділю, 72 відсотки респондентів назвали прізвище Путіна. На другому місці з гігантським відривом і показником п'ять відсотків слід лідер ЛДПР Володимир Жириновський, на третьому з чотирма відсотками - голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов.

Дослідження ФОМ показують, що електоральний рейтинг Путіна знаходиться на максимальних відмітках всі останні місяці: в серпні-жовтні - 70 відсотків, за даними опитування на 2-ге листопада він був також зафіксований на рівні 72 відсотки.

Рівень довіри Путіну також знаходиться на стабільно високому рівні - 84 відсотки. Відповідаючи на питання про довіру главі держави, 46 відсотків респондентів заявили про те, що "скоріше довіряють", а 38 відсотків - що довіряють безумовно. Ці показники практично не змінюються впродовж останніх місяців. Так, у вересні Путіну довіряли 83 відсотка, а в жовтні - ті ж 84 відсотки.