У Перу невідомий підпалив жінку в автобусі (відео)

07:30, 26 квітня 2018
Світ
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Жінку врятував водій / Кадр з відео ТСН

У столиці Перу Лімі невідомий увірвався в міський автобус, облив бензином жінку та підпалив. У салоні почалася паніка, люди вибивали двері і вистрибували з вікон.

Жертву нападу врятував водій з вогнегасником. Крім жінки опіки отримали ще десять пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Британії спалили живцем іноземця, який був волонтером в АТО.

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Теги: #Перу