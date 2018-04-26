У Перу невідомий підпалив жінку в автобусі (відео)

В Лімі люди вибивали двері автобуса і вистрибували з вікон, щоб врятуватися від вогню.

У столиці Перу Лімі невідомий увірвався в міський автобус, облив бензином жінку та підпалив. У салоні почалася паніка, люди вибивали двері і вистрибували з вікон.

Жертву нападу врятував водій з вогнегасником. Крім жінки опіки отримали ще десять пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Британії спалили живцем іноземця, який був волонтером в АТО.