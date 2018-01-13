У Британії спалили живцем іноземця, який був волонтером в АТО (відео)

У Британії вбили 33-річного Мікуса Альпса - бійця 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії з позивним «Мік».

Про це повідомляється на сторінці батальйону у соціальній мережі Facebook.

«В центрі Європи – на островах Британії Гернсі – сталось вбивство бійця 8-го окремого батальйону «Української добровольчої армії» друга «Міка», що був добровольцем в складі батальйону протягом останніх двох років. Катували, вбили, прив’язали та спалили у машині, яку «Мік» віз для військових потреб батальйону», - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу комбат батальйону з позивним «Червень» зауважив: "Він допомагав нам, воював із нами, днями я мав зустріти його на кордоні – «Мік» віз машину, броніки, термобілизну. Не маю сумнівів, що то зробили московити. «Мік» не одноразово говорив, що йому погрожували за його участь в україно-московській війні»

На сторінці місцевої поліції у Facebook повідомляється, що 8 січня на острові було знайдено згорілий автомобіль з останками людини.

Водночас зазначається, що поліція розшукує 33-річного Мікуса Альпса, про зникнення якого стало відомо 10 січня, останній раз його бачили 8 січня. У поліції не виключають, що два випадки пов’язані між собою.