Прем'єр Канади на саміті G20 потиснув руку Путіну зі словами "забирайтесь з України"

Під час рукостискання на саміті G20 прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер сказав президенту РФ Володимиру Путіну забиратись з України.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив речник прем'єра Джейсон МакДоналд, передає Українська правда.

"Гадаю, я маю потиснути вам руку, але я можу сказати вам лише одне: забирайтесь з України" - сказав Стівен Харпер.

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Відповідь Путіна на це не була позитивною. Російська ж делегація була недоступна для коментарів.

Раніше в Канаді заявляли про готовність тиснути на Росію аж до виведення нею військ з України.