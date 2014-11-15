Прем'єр Канади на саміті G20 потиснув руку Путіну зі словами "забирайтесь з України"
12:13, 15 листопада 2014Світ
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Про це заявив речник прем'єра Джейсон МакДоналд.
REUTERS
Під час рукостискання на саміті G20 прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер сказав президенту РФ Володимиру Путіну забиратись з України.
Як повідомляє Bloomberg, про це заявив речник прем'єра Джейсон МакДоналд, передає Українська правда.
"Гадаю, я маю потиснути вам руку, але я можу сказати вам лише одне: забирайтесь з України" - сказав Стівен Харпер.
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Відповідь Путіна на це не була позитивною. Російська ж делегація була недоступна для коментарів.
Раніше в Канаді заявляли про готовність тиснути на Росію аж до виведення нею військ з України.
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