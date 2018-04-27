У Китаї чоловік зарізав 7 школярів, ще 12 отримали поранення

Постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна допомога.

У китайській провінції Шеньсі озброєний ножем чоловік напав на середню школу.

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В результаті нападу сім учнів загинули, ще 12 отримали поранення, передає BBC.

Інцидент стався близько 18.10 за місцевим часом. Підозрюваний у нападі затриманий.

Постраждалі госпіталізовані, їм надається необхідна допомога.

Вік постраждалих дітей не називається, проте якщо це були учні середньої школи, то їм приблизно 12-15 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що семеро учнів школи № 15 міста Шадринска Курганській області РФ постраждали в результаті стрілянини 13-річної дівчинки з пневматичного пістолета.