У Росії 13-річна дівчинка відкрила стрілянину з пневматичного пістолета в школі, є постраждалі

Під час перерви кілька пострілів здійснила 13-річна дівчинка.

Семеро учнів школи № 15 міста Шадринська Курганської області РФ постраждали внаслідок стрілянини з пневматичного пістолета.

Про це повідомили у середу в прес-службі ГУ МВС Росії по регіону, передає ТАСС.

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"Сьогодні вранці в одній зі шкіл Шадринська під час перерви дівчинка 13 років з пневматичного пістолета, який належить її батькові, здійснила кілька пострілів. В результаті події синці, попередньо, отримали семеро учнів 7-го класу. Наразі в школі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Освітній заклад працює в штатному режимі", - сказала співрозмовниця ЗМІ.

За її словами, медики виїхали на місце НП і оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася. "За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала із собою, діагноз пояснити не зможу", - уточнила представник МВС РФ.

В апараті уповноваженого з прав дитини в Курганській області журналістам повідомили, що дитячий омбудсмен виїхала на місце події, щоб з'ясувати подробиці інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше в російській Пермі в школі сталася різанина. За однією з версій, на навчальний заклад напали двоє чоловіків у масках та з ножами, а після нападу там почалася пожежа.