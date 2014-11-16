Меркель вважає, що діалог із Путіним варто продовжити

Про це вона заявила у неділю, 16 листопада, під час прес-конференції з прем'єр-міністром Австралії Тоні Ебботом, повідомляє DW із посиланням на інформаційне агентство DPA.

"Важливо використати будь-яку можливість для діалогу", - наголосила Меркель.

Меркель також нагадала, що "серед європейців існує щільний консенсус у зв'язку з нашим поводженням як з Україною, так і з Росією", - повідомляється на сайті глави німецького уряду.

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