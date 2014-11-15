Меркель поговорила з Путіним віч-на-віч про Україну

Про це повідомляє dw.de з посиланням на агенцію dpa у суботу, 15 листопада.

До того, зазначає агенція цитуючи дипломатів, розмова між Меркель та Путіним віч-на-віч у кулуарах саміту ”Великої двадцятки” тривала довше, ніж планувалось. ”Понад годину”, - зазначили джерела агенції, які вказали, що зустріч відбулась у готелі, де зупинився Путін. Водночас подробиці переговорів Меркель та Путіна наразі не повідомляються.

Нагадаємо, що перед зустріччю з Путіним Меркель заявляла, що ”не очікує значного прогресу” від розмови з главою російської держави. Німецька канцлер зазначила, що не очікує ”жодних раптових якісних змін” у ході обговорення того, як Путін бачить вирішення конфлікту на українському Донбасі.

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Водночас західні ЗМІ звертають особливу увагу на те, що двосторонні зустрічі, що відбуваються нині у кулуарах саміту в Брісбені, стосуються української кризи та економічних санкцій щодо Росії. Між тим головною темою дводенного саміту G20 австралійська сторона назвала міжнародну боротьбу з ухиленнями від сплати податків, нагадує AFP. Крім цього, лідери країн та урядів G20 обговорюють ситуацію з боротьбою проти поширення вірусу лихоманки Ебола та проти екстремістської організації ”Ісламська держава”.