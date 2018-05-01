Глава апарату Білого дому назвав Трампа «ненормальним» - CNN

Невдоволення Трампа главою апарату Білого дому також поступово зростає.

Глава апарату Білого дому Джон Келлі заявив представникам правоохоронних органів, що президент США Дональд Трамп стає все більш «ненормальним».

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел телеканалу, Келлі під час зустрічі з представниками служб безпеки був «у фрустрації» і не соромився у виразах.

Читайте такожТрамп: США більше не хочуть бути "світовим поліцейським"

Джерела також зазначили, що невдоволення Трампа главою апарату Білого дому також поступово зростає. За словами одного з чиновників, Трамп «ненавидить» читати історії про те, як хтось із співробітників погано про нього висловився.

Раніше Трамп заявив, що журналісти самі не вірять в «фейкові новини».