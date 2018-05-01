Глава апарату Білого дому назвав Трампа «ненормальним» - CNN

15:16, 01 травня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Глава апарату Білого дому Джон Келлі заявив представникам правоохоронних органів, що президент США Дональд Трамп стає все більш «ненормальним».

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел телеканалу, Келлі під час зустрічі з представниками служб безпеки був «у фрустрації» і не соромився у виразах.

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Джерела також зазначили, що невдоволення Трампа главою апарату Білого дому також поступово зростає. За словами одного з чиновників, Трамп «ненавидить» читати історії про те, як хтось із співробітників погано про нього висловився.

Раніше Трамп заявив, що журналісти самі не вірять в «фейкові новини».

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Теги: #Келлі#Дональд Трамп