Глава апарату Білого дому назвав Трампа «ненормальним» - CNN
15:16, 01 травня 2018Світ
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Невдоволення Трампа главою апарату Білого дому також поступово зростає.
Дональд Трамп / REUTERS
Глава апарату Білого дому Джон Келлі заявив представникам правоохоронних органів, що президент США Дональд Трамп стає все більш «ненормальним».
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
За словами джерел телеканалу, Келлі під час зустрічі з представниками служб безпеки був «у фрустрації» і не соромився у виразах.
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Джерела також зазначили, що невдоволення Трампа главою апарату Білого дому також поступово зростає. За словами одного з чиновників, Трамп «ненавидить» читати історії про те, як хтось із співробітників погано про нього висловився.
Раніше Трамп заявив, що журналісти самі не вірять в «фейкові новини».
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