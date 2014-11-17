Меркель попереджає про можливе розширення впливу Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не вважає кризу в Україні локальним конфліктом, на її думку, він стосується всіх, передає РИА "Новости".

"Мова йде не тільки про Україну. Мова йде про Грузію, про Молдову, якщо так піде далі, то мова може піти про Сербію, про країни західних Балкан", - цитує канцлера видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. За словами Меркель, "українська криза - це ні в якому разі не регіональна справа".

Читайте такожСьогодні лідери ЄС обговорять введення нових санкцій проти Росії"Ні, на цьому прикладі ми бачимо: він стосується нас усіх", - сказала вона, згадавши перед цим катастрофу малайзійського боїнга MH17.

За словами канцлера, західні країни у своїй реакції на українські події повинні діяти спільно. "Найбільша небезпека полягає в тому, щоб ми не дали себе розділити", - сказала вона. За її словами, Європа і США "повинні продовжити шлях", яким разом йшли до вирішення конфлікту.

"Ми не будемо зупиняти спроби прийти в переговорах з Росією до дипломатичного вирішення конфлікту", - додала Меркель.