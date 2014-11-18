У синагозі Єрусалиму влаштували різанину, вбито чотирьох ізраїльтян (фоторепортаж)

Ізраїльська поліція розцінює подію як терористичний акт, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами представника поліції, двоє палестинців зі східного Єрусалиму, озброєні сокирами, ножами і вогнепальною зброєю, у вівторок увійшли в синагогу в районі Хар-Ноф і напали на парафіян.

Читайте такожВ Єрусалимі араб протаранив трамвайну зупинку: загинуло немовляЗа повідомленнями ізраїльських ЗМІ, між нападниками і прибулими на місце події поліцейськими зав'язалася коротка перестрілка. Двоє нападників були застрелені поліцією.

За словами представника поліції Мікі Розенфельда, територія навколо синагоги оточена, поранені - шість парафіян і двоє поліцейських - відправлені до лікарні. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

Поліція патрулює район навколо синагоги, підозрюючи, що нападників могло бути троє, і третьому вдалося втекти.