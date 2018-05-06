Ілон Маск заявив, що «відкриває кондитерську фабрику»

Підприємець прокоментував свої розбіжності щодо ведення бізнесу з відомим інвестором Уорреном Баффетом.

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив в Twitter про свої наміри «відкрити кондитерську фабрику», підкресливши, що говорить «супер серйозно».

Таким чином підприємець прокоментував свої розбіжності щодо способів ведення бізнесу з відомим інвестором-мільярдером Уорреном Баффетом.

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Як повідомляє Fortune, Раніше Маск розкритикував концепцію так званого «економічного рову», яка була запропонована Баффетом понад 10 років тому. Інвестор називає так довгострокову конкурентну перевагу, яка забезпечує більш високі прибутки.

Маск назвав «рови» невдалою стратегією в довгостроковій перспективі. «Якщо ваш єдиний захист від наступаючої армії – це рів, довго вам не вистояти. Що дійсно має значення – це темп інновацій, який є визначальним фактором конкурентоспроможності», - підкреслив він.

Коментуючи заяву Маска Баффет порадив Маску «триматися подалі» від кондитерського бізнесу. Зокрема від компанії See's Candies, якою володіє його холдингова компанія BerkshireHathaway.

Баффет визнав, що прискорення технологічного прогресу впливає на ринки, однак вважає, що його концепція, як і раніше, є ключовою. «Рови» деяких компаній сьогодні більш неприступні, ніж коли-небудь.

«Ілон може перевернути все догори дном у деяких областях... Я не думаю, що він візьме нас у кондитерський бізнес», - зазначив інвестор на зборах акціонерів Berkshire Hathaway 5 травня.

В кінцевому підсумку, Маск вказав у своєму Twitter, що говорити про відданість ідеї «ровів» - це «гарний спосіб сказати, що вам подобаються олігополії».

Американський концерн з виробництва електромобілів і сонячних панелей Tesla, створеної інженером і мільярдером Илоном Маском отримав за підсумками першого кварталу поточного року збиток у $710 млн. Це рекордний квартальний збиток в історії Tesla.