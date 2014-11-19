У Білорусі оштрафували активістку за поширення проукраїнських листівок

Зокрема, на листівках були написи "Поверніть Крим!", "Руки геть від України" і "Ганьба зрадникам Батьківщини з триколором в зубах, Путін вам долоню потисне, коли підніме на багнетах".

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Активістку, яка вкладала ці листівки під двірники автомобілів з російськими номерами, оштрафували на 4,5 млн білоруських рубей повідомляє Радіо Свобода.

Ольгу Кропотіну затримали 19 вересня в центрі Гродно. При ній було 17 листівок. За місцем її проживання провели обшук, але нічого не знайшли.

У суді активістка не заперечувала, що сама надрукувала листівки, клала їх на скло машини і тим самим намагалася донести до громадян інформацію про те, що відбувається в Україні. Але вона так і не зрозуміла, чому її дії відрізнялися від того, коли люди щодня кладуть на ті ж автомобілі численні рекламні матеріали.

Активістка заявила, що оскаржить рішення суду.