В США активісти закликають конгресменів підтримати законопроект про військову допомогу Україні

Як повідомляє VIDIA, автором The Ukraine Freedom Support Act of 2014 (S.2828) є сенатор Роберт Менендес. Законопроект визначає Україну союзником за межами НАТО, зменшує залежність України від російського газу і надає допомогу українському війську та біженцям.

Законопроект наразі вийшов із комітетів та готується пройти сенат.

Для просування законопроекту активісти створили сайт із детальними рекомендаціями – як телефонувати в конгрес, а також записатися на зустріч із конгресменом.

Щоб законопроект пройшов, активісти просять контактувати зі своїми представниками у Палаті представників та закликати їх стати «спонсорами» проекту.

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Для цього пропонується покроково: Знайти свого представника на сайті Палати. Зателефонувати та попросити його стати «спонсором» законопроекту або підтримати його. Детальні інструкції розмови можна знайти тут. Для ведення статистики необхідно зареєструвати свій дзвінок.

«У США конгресмени і сенатори можуть приєднуватись до законопроектів і отримувати статус «спонсора» законопроекта, навіть якщо вони не розробляли цього документа. Що більше «спонсорів», то більша вірогідність, що законопроект проголосують. Ще один варіант підтримки, який пропонують українці своїм представникам, – це проголосувати чи публічно підтримати проект.

У повідомленні зазначається, що є кілька законопроектів, представлених конгресменами і сенаторами США, які пропонують різну допомогу Україні.