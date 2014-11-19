Путін боявся бути отруєним і привіз із собою на саміт G20 дегустатора - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The Daily Mail.

"У нього був хтось, хто пробував його їжу, щоб перевірити, чи не була вона отруєна", - розповів співробітник готелю.

Як пише видання, Путін у своїй вимогливості перевершив американського президента Барака Обаму, який вимагав прибрати автомобільну розв'язку.

Під час перебування Путіна в готелі, його їжу пробували на наявність отрути в ній, його оточувала юрба співробітників безпеки. Люди, які супроводжували президента РФ, зайняли 75% номерів в готелі.

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Також, співробітник готелю стверджує, що Путін спочатку не планував залишатися до кінця саміту G20. У той же час, сам президент Росії пояснив своє рішення залишити саміт заздалегідь необхідністю поспати. Російський президент залишив саміт у неділю, 16 листопада, після нерадушного прийому російського президента в Австралії і заяв лідерів країн про анексію Криму.

У липні засновник елітарного Клубу кращих шеф-кухарів, які готують для керівництва різних країн світу, Жиль Брагар, який колись обслуговував президента РФ Володимира Путіна розповів, що російський лідер відчуває "параноїдальний страх" бути отруєним. З цієї причини за розпорядженням Путіна кваліфіковані дегустатори - лікар і кухар - в обов'язковому порядку перевіряють кожну страву, яка йому подається, на наявність отрути.