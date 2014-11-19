Латвія виділила €15 млн на облаштування кордону з Росією

Про це журналістам повідомила прем'єр-міністр республіки Лаймдота Страуюма, пише ТАСС.

"У 2015 і 2016 році фінансування на ці цілі буде розглядатися в рамках бюджету міністерства внутрішніх справ, і при необхідності буде виділено додаткове фінансування з коштів на непередбачені витрати. У 2017 році для цих цілей буде виділено €9,2 млн, 2018 році - €2,03 млн, а в 2019 році - €2,62 млн", - сказала глава уряду.

Як зазначає МВС республіки у поданій уряду інформаційній доповіді, прикордонна смуга між Латвією і Росією місцями проходить по затоплених територіях і через канави. За цих умов неможливо пересуватися навіть на квадроциклах або снігоходах. Близько 30% кордону між країнами становлять ділянки, де співробітники прикордонної охорони самі проклали доріжки і містки, які є лише короткостроковим рішенням. Ще близько 7% - болотиста місцевість, пересування по якій неможливе без спеціалізованих транспортних засобів. У зв'язку з цим ці ділянки активно використовують порушники.

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Виділені урядом кошти на облаштування латвійсько-російського кордону будуть спрямовані на будівництво митної інфраструктури, встановлення прикордонних пунктів, патрулювання, а також ремонт проїзної частини. Облаштування кордону забезпечить недоторканність зовнішнього кордону ЄС, а також обмежить контрабанду і нелегальну міграцію.