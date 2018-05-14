США вперше не беруть участі у переговорах по Сирії в Астані

Прибуття делегації сирійської озброєної опозиції очікується 15 травня.

Делегація США вперше не бере участі у переговорах з питання міжсирійського врегулювання, що проходять в столиці Казахстану Астані.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на очільника прес-служби МЗС Казахстану Ануара Жайнакова.

"Делегація США утрималася від участі у нинішньому раунді переговорів по Сирії в Астані", - сказав він журналістам у понеділок, 14 травня.

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Дев'ятий раунд переговорів в Астані проходить 14-15 травня. Він розпочався з двосторонніх і тристоронніх консультацій за участю країн-гарантів, зазначив Жайнаков. Йдеться про Росію, Туреччину та Іран.

За словами прес-секретаря казахстанського МЗС, до Астану вже прибули делегація уряду Сирії на чолі з Башаром Джаафарі і делегація ООН.

Протягом 14 травня очікується прибуття спецпосланця генерального секретаря ООН по Сирії Стаффана де Містури. Прибуття делегації сирійської озброєної опозиції очікується 15 травня.

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