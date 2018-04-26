Політолог пояснила, до чого призвели удари Трампа по Сирії

Удари "Томагавків" по військових об'єктах Асада не можуть компенсувати відсутність стратегії, зазначила експерт.

Лілія Шевцова, іменитий фахівець з американсько-російських відносин і співробітник британського аналітичного центру Chatham, пояснила, до чого призвели удари Дональда Трампа по Сирії.

В інтерв'ю "Новому времени" політолог оцінила нинішню ситуацію в конфлікті в Сирії і баланс основних сил, що стоять за ним, після жорстких реплік Трампа в бік Росії, а потім ударів союзників США по військових об'єктах асадитів у відповідь на хімічну атаку.

"Те, що США разом з Францією і Великобританією зважилися на авіаудар, не означає наявності у Вашингтона стратегії й стратегії колективної у Заходу немає. Американська політика перебуває у стані повного паралічу, основні гравці на американському зовнішньополітичному полі все ще діють по-різному. Зараз напруга спадає", - зазначила Шевцова.

За її словами, очевидно, ні Москва, ні Вашингтон не хочуть подальшого зростання напруженості. Адже РФ звернулася з вимогою скликати надзвичайну сесію Ради Безпеки ООН, а значить, продовжила експерт, Путін не має наміру вплутуватися в подальшу конфронтацію через Асада.

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"При цьому відносини між Росією і Америкою зберігають формат "холодного миру", - заявила вона.

"Разом з тим американці, розмірковуючи про те, що робити в Сирії — йти чи ні, явно демонструють, що у них не минув "іракський синдром", коли вони почали війну заради боротьби з тероризмом в Іраку і не було реальних доказів того, що Саддам Хусейн володіє ядерною зброєю. Не минув подібний синдром, мабуть, і у французів", - зазначила політолог.

По всьому видно, продовжила вона: Захід, не маючи стратегії, збентежений.

"А удари "Томагавків" по військових об'єктах Асада не можуть компенсувати відсутність стратегії. Вони, скоріше, свідчать про спроби зберегти обличчя", - додала фахівець з американсько-російських відносин.

"Втім, Москва опинилася в Сирії ще в більш важкій ситуації: сваритися із Заходом через Асада Путіну не хочеться, а відступити і тим більше піти — не можна. Це буде проявом слабкості", - підсумувала вона.

Повний текст інтерв'ю Лілії Шевцової читайте у свіжому номері журналу "Новое время страны" від 26 квітня 2018 року.