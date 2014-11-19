У Держдепартаменті США кажуть, що Лавров перекрутив слова Керрі

Про це заявив представник Держдепу Джефф Ратко.

Ратко висловив жаль з приводу того, що Сергій Лавров «неправильно витлумачив приватну дипломатичну дискусію» між ним і держсекретарем Керрі. «Подібна інтерпретація тієї розмови - некоректна», - сказав він.

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Відповідаючи на питання про те, чи згоден Керрі з оцінкою, даною Росії президентом Обамою, Джефф Ратко сказав: «Зрозуміло, держсекретар Керрі підтримує заяву президента США щодо Росії, і він не вказував на протилежне в тій бесіді».

Представник Держдепу підкреслив: «Ми багато разів заявляли, що США будуть продовжувати працювати з Росією в областях, де наші думки єдині, але продовжать твердо виступати проти порушень Росією міжнародних принципів і суверенітету інших країн».

Раніше Лавров розповів, що держсекретар США Джон Керрі порадив йому не звертати уваги на заяви американського президента Барака Обами про те, що йде від Москви загроза порівнянна з лихоманкою Ебола.

За матеріалами: РИА Новости, Голос Америки