Росіяни на наркотики витрачають суми, що перевищують бюджет армії

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на "Газета.Ru", яка наводить доповідь голови Державного антинаркотичного комітету Віктора Іванова.

"Споживання наркотиків безпосередньо підриває економіку країни, оскільки 8 млн наркоспоживачів щодня витрачають на наркотики 4,5 млрд руб. і тим самим виводять з ВВП країни до півтора трлн руб. щорічно, що в півтора рази вище ніж бюджет Міністерства оборони, і в 3,5 рази - вище бюджету Міністерства охорони здоров'я", - йдеться в доповіді.

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Відзначається, що наркотрафік завдає шкоди не тільки економічній обстановці в країні. Через поширення наркотиків загострюється криміногенна ситуація: з 290 тис. щороку притягуються до кримінальної та адміністративної відповідальності понад 200 тис. людей, які є наркоспоживачами.