Журналіст, який запропонував підірвати Кримський міст, поскаржився на погрози з РФ

11:05, 18 травня 2018
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Кримський міст / REUTERS

Про це він розповів в колонці для тижневика Washington Examiner. За словами Рогана, російські ультранаціоналісти надіслали йому в Twitter щонайменше 40 загроз смерті. Також близько 20 таких повідомлень нібито надійшло на адресу його родини.

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"Чи шкодую я, що написав статтю? Ні, за винятком того факту, що я міг би роз'яснити, що ця дія могла (і, звичайно, повинна була б) здійснюватися так, щоб уникнути жертв", — підкреслив Роган.

Роган зазначив, що саме дії Росії в Україні є "справжнім тероризмом".

Раніше повідомлялося, що російський слідчий комітет порушив кримінальну справу проти американського журналіста Тома Рогана, який порадив Україні підірвати Кримський міст.

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Теги: #журналісти#загрози#кримський міст