У Росії порушили справу проти американського журналіста, який закликав Україну підірвати Кримський міст

Росіяни побачили у статті американського журналіста "ознаки публічних закликів до терористичної діяльності на території Російської Федерації".

Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу проти американського журналіста Тома Рогана, який порадив Україні підірвати Кримський міст.

Про це повідомила офіційний представник відомства Світлана Петренко, передають "РИА Новости".

Росіяни побачили у статті "ознаки публічних закликів до терористичної діяльності на території Російської Федерації".

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент РФ Володимир Путін відкрив Керченський міст.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив відразу після анексії Криму в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати в 2018 році, а здати в експлуатацію влітку 2019.

Наявність мосту негативно вплинуло на роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.

15 травня видання The Washington Examiner опублікувало статтю Тома Рогана із закликами підірвати Кримський міст. Роган, зокрема, написав, що «Україна тепер повинна знищити елементи мосту», і що у неї є кошти для нанесення авіаударів».

Після цього в Посольстві РФ в США попередили Рогана про кримінальну відповідальність за пропозицію підірвати міст в окупований Крим. У диппредставництві заявили, що очікують від The Washington Examiner пояснень, наскільки даний матеріал відображає його редакційну політику.