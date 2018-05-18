У Держдуму РФ внесли законопроект про продовження повноважень президента до трьох термінів поспіль

Нинішня Конституція Росії забороняє перебувати на посаді президента більше двох термінів поспіль.

Парламент Чечні вніс до Держдуми поправки про терміни повноважень президента Росії.

Про це повідомляє "Meduza", посилаючись на базу даних Держдуми. Самого тексту законопроекту поки на сайті немає. Однак зазначається, що законопроект про поправку до Конституції Російської Федерації "Про строки заміщення посади Президента Російської Федерації" знаходиться на розгляді, зареєстровано та направлено Голові Державної Думи.

Читайте також"4-й сезон серіалу "Путін. Назавжди": реакція соцмереж на інавгурацію ПутінаНинішня Конституція Росії забороняє перебувати на посаді президента більше двох термінів поспіль. Починаючи з виборів 2012 року, президент Російської Федерації обирається на шестирічний термін.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Володимир Путін в четвертий раз вступив на посаду президента Росії. У перший раз Путін заступив на потст президента у 2000 році, а після двох президентських термінів поспіль у 2008-2012 роках обіймав посаду прем'єр-міністра.