Путін вчетверте вступив на пост президента РФ (фоторепортаж)

Обраний президент РФ вступає на посаду після закінчення шести років від дня попереднього вступу на посаду глави держави.

Володимир Путін вчетверте вступив на пост президента Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Путін прибув до Великого Кремлівського палацу за 5 хвилин до початку церемонії, з першим ударом курантів під урочисту музику пройшов до Андріївського залу і з трибуни склав присягу.

«Присягаюся при здійсненні повноважень президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу», - сказав Путін.

Відповідно до російського законодавства, після цього президент вважається таким, що вступив на посаду, про що оголосив голова Конституційного суду РФ.

У залі пролунав гімн РФ, а над резиденцією підняли дублікат штандарта президента. Після цього Путін виступив зі зверненням до громадян Росії.

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На завершення церемонії в Москві з боку Кремлівської набережної здійснили 30 урочистих залпів холостими зарядами з артилерійських гармат.

Після вступу на посаду Путін вийшов на Соборну площу, де прийняв парад президентського полку.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в четверту річницю підписання в Кремлі так званого «договору» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя, в Росії відбулися вибори президента.

23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що чинний президент Путін переміг із результатом 76,69%.

Обраний президент РФ вступає на посаду після закінчення шести років від дня попереднього вступу на посаду глави держави. У 2012 році інавгурація Путіна відбулася також 7 травня. 6 травня 2012 року в Москві відбулися масові протести проти переобрання Путіна. Було затримано понад 400 осіб, частину з них було засуджено за так званою «болотною справою».

5 травня цього року, за два дні до початку четвертого президентського терміну Путіна, в десятках російських міст відбулися масові протести під гаслом «Він нам не цар». Було затримано понад 1500 осіб, найбільше - в Москві та Санкт-Петербурзі.