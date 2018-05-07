Путін вчетверте вступив на пост президента РФ (фоторепортаж)
Володимир Путін вчетверте вступив на пост президента Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Путін прибув до Великого Кремлівського палацу за 5 хвилин до початку церемонії, з першим ударом курантів під урочисту музику пройшов до Андріївського залу і з трибуни склав присягу.
«Присягаюся при здійсненні повноважень президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу», - сказав Путін.
Відповідно до російського законодавства, після цього президент вважається таким, що вступив на посаду, про що оголосив голова Конституційного суду РФ.
У залі пролунав гімн РФ, а над резиденцією підняли дублікат штандарта президента. Після цього Путін виступив зі зверненням до громадян Росії.
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На завершення церемонії в Москві з боку Кремлівської набережної здійснили 30 урочистих залпів холостими зарядами з артилерійських гармат.
Після вступу на посаду Путін вийшов на Соборну площу, де прийняв парад президентського полку.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в четверту річницю підписання в Кремлі так званого «договору» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя, в Росії відбулися вибори президента.
23 березня Центрвиборчком РФ визнав вибори такими, що відбулися, повідомивши, що чинний президент Путін переміг із результатом 76,69%.
Обраний президент РФ вступає на посаду після закінчення шести років від дня попереднього вступу на посаду глави держави. У 2012 році інавгурація Путіна відбулася також 7 травня. 6 травня 2012 року в Москві відбулися масові протести проти переобрання Путіна. Було затримано понад 400 осіб, частину з них було засуджено за так званою «болотною справою».
5 травня цього року, за два дні до початку четвертого президентського терміну Путіна, в десятках російських міст відбулися масові протести під гаслом «Він нам не цар». Було затримано понад 1500 осіб, найбільше - в Москві та Санкт-Петербурзі.