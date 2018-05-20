Євросоюз погодив з Афінами подальші реформи в Греції
Греція домовилася з міжнародними кредиторами про подальший пакет реформ. Плановані заходи будуть представлені на зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС, яка відбудеться 24 травня.
Про це повідомили представники Єврокомісії, повідомляє «Німецька хвиля». Подробиці грецького плану поки не оприлюднені.
За минулі кілька років Греції були виділені кредити в розмірі 260 мільярдів євро. Термін програми допомоги закінчується влітку 2018 року. В Афінах мають намір і далі отримувати кредитне фінансування, хоча і в скороченому вигляді. Якщо це станеться, країні з 20 серпня більше не доведеться жити в режимі жорсткої економії. Європейські партнери, а також Міжнародний валютний фонд з 2010 року вимагали в обмін на кредити від Греції проведення низки ключових соціальних реформ. Пропоновані заходи викликали протест жителів країни, що неодноразово призводило до вуличних протестів.
У кінці квітня генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом заявив, що Греція, яка здійснила під тиском міжнародних кредиторів масштабні структурні реформи, заслужила реструктуризацію частини зовнішньої заборгованості. ОЕСР прогнозує, що в 2018 році зростання грецької економіки становитиме 2 відсотки, а в 2019 році досягне 2,3 відсотка.