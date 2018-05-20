Євросоюз погодив з Афінами подальші реформи в Греції

24 травня Афіни представлять країнам ЄС план подальших економічних реформ. Термін програми фінансової допомоги Греції закінчується влітку 2018 року. В Афінах сподіваються її продовжити.

Греція домовилася з міжнародними кредиторами про подальший пакет реформ. Плановані заходи будуть представлені на зустрічі міністрів фінансів країн-членів ЄС, яка відбудеться 24 травня. Читайте такожЄврогрупа виділила Греції 6,7 мільярда євро

Про це повідомили представники Єврокомісії, повідомляє «Німецька хвиля». Подробиці грецького плану поки не оприлюднені.

За минулі кілька років Греції були виділені кредити в розмірі 260 мільярдів євро. Термін програми допомоги закінчується влітку 2018 року. В Афінах мають намір і далі отримувати кредитне фінансування, хоча і в скороченому вигляді. Якщо це станеться, країні з 20 серпня більше не доведеться жити в режимі жорсткої економії. Європейські партнери, а також Міжнародний валютний фонд з 2010 року вимагали в обмін на кредити від Греції проведення низки ключових соціальних реформ. Пропоновані заходи викликали протест жителів країни, що неодноразово призводило до вуличних протестів.

У кінці квітня генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом заявив, що Греція, яка здійснила під тиском міжнародних кредиторів масштабні структурні реформи, заслужила реструктуризацію частини зовнішньої заборгованості. ОЕСР прогнозує, що в 2018 році зростання грецької економіки становитиме 2 відсотки, а в 2019 році досягне 2,3 відсотка.