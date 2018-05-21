Кінець святкувань: принц Гаррі та Меган Маркл залишили Віндзорський замок

В якості подружжя вони з'являться на публіці у вівторок.

Нещодавно одружені принц Гаррі та Меган Макрл - герцог і герцогиня Сассекські - залишили Віндзорський замок, що означає завершення весільних святкувань.

Подружжя зупинилося у замку у суботу після вечірнього прийому з 200 друзями та родиною, який влаштував принц Чарльз, передає BBC.

Першою подією принца Гаррі і Меган в якості офіційної подружньої пари стане садова вечірка у Букінгемському палаці у вівторок.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі та акторка Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями у каплиці Святого Георгія. Протягом усієї церемонії принц Гаррі практично не стримував сльози, на його обличчі було помітно хвилювання. Своєю чергою його обраниця Меган поводилася стриманіше та посміхалася.