Кінець святкувань: принц Гаррі та Меган Маркл залишили Віндзорський замок

04:06, 21 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Нещодавно одружені принц Гаррі та Меган Макрл - герцог і герцогиня Сассекські - залишили Віндзорський замок, що означає завершення весільних святкувань.

Подружжя зупинилося у замку у суботу після вечірнього прийому з 200 друзями та родиною, який влаштував принц Чарльз, передає BBC.

Першою подією принца Гаррі і Меган в якості офіційної подружньої пари стане садова вечірка у Букінгемському палаці у вівторок.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі та акторка Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями у каплиці Святого Георгія. Протягом усієї церемонії принц Гаррі практично не стримував сльози, на його обличчі було помітно хвилювання. Своєю чергою його обраниця Меган поводилася стриманіше та посміхалася. 

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #весілля#принц Гаррі#Меган Маркл