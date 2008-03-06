Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав офіційний візит до Таджикистану.

Як повідомлялося, В.ЮЩЕНКО перебуватиме в Таджикистані з дводенним візитом.

Сьогодні Президент України зустрінеться віч-на-віч із Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ.

Завтра, 7 березня, В.ЮЩЕНКО продовжить переговори зі своїм таджицьким колегою.

Після участі Президентів в україно-таджицьких переговорах у розширеному колі планується підписати ряд двосторонніх документів. Зокрема, глави держав підпишуть план дій Україна-Таджикистан на 2008-2009 роки.

Крім того, 7 березня Президент України планує зустрітися з прем’єр-міністром Таджикистану Акілом АКІЛОВИМ і з головою нижньої палати парламенту Таджикистану Сайдулло ХАЙРУЛЛОЄВИМ.

Глава держави також покладе квіти до комплексу Національної єдності та відродження на площі «Дусті».

Після цього Президенти України та Таджикистану полетять до міста Нурек, де відвідають Нурекську ГЕС.

Увечері 7 березня В.ЮЩЕНКО повернеться до Києва.