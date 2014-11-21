На Мадагаскарі 40 людей померли від чуми
23:17, 21 листопада 2014Світ
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На Мадагаскарі стався спалах чуми, яка з початку серпня забрала життя 40 людей.
На Мадагаскарі 40 людей померли від чуми / © UNIAN
Всього ж на цьому африканському острові зареєстровано 119 випадків зараження чумою.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, існує ризик швидкого поширення чуми в столиці Мадагаскару Антананаріву через високу щільність населення і слабку систему охорони здоров'я.
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На даний момент там зафіксували два випадки зараження, один з яких закінчився смертю.
У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує громадянам інших держав утриматися від поїздок на Мадагаскар.
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