Найбільший у світі вантажний корабель вирушив у перший рейс

Корабель призначений для перевезення морських бурових платформ, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він належить швейцарській компанії Allseas, яка здійснює проведення підводних трубопроводів і підводне будівництво.

Завширшки судно у 124 метри, а завдовжки у 382 метри, його зведення коштувало компанії 3 мільярди доларів.

Зараз "Петер Шельте" прямує з Південної Кореї до нідерландського міста Роттердам для добудови. Там його відправлять у зону Маасфлакте-2, де для судна вже побудували спеціальний сухий док. Після цього корабель вирушить у Чорне море і візьме участь у проекті прокладання газопроводу "Південний потік".

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У компанії Allseas запевняють, що судно, побудоване на підприємстві компанії Daewoo Heavy Industries в Південній Кореї, зможе приймати на борт вантажі вагою до 48 тисяч тонн, а також розповіли, що вже планують будівництво корабля такого ж типу завширшки у 160 метрів і завдовжки у 400 метрів, який зможе перевозити вантажі вагою до 77 тисяч тонн. Його планують ввести в стрій до 2020 року.