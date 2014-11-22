Іран готовий постачати зброю в Ірак, щоб допомогти йому боротися з тероризмом, заявив в ході зустрічі з місцевими журналістами начальник генштабу іранської армії генерал Хасан Фірузабаді, повідомляє ТАСС.

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"Забезпечення безпеки нашої країни і безпека Іраку тісно пов'язані, і ми не могли залишатися байдужими до жорстокості, що проявляється терористами по відношенню до іракським громадянам. Наші підготовлені фахівці і ряд іранських воєначальників вирушили в Ірак, щоб забезпечити іракських командирів своїми порадами та консультаціями", - наводить слова Фірузабаді агентство Фарс. Він також заявив, що "зараз Іран готовий направити в Ірак і гуманітарну допомогу".

Генерал додав, що ІРІ відправить "зброю та необхідне обладнання за легальними каналами, як тільки з подібним проханням виступить іракський уряд".

Агентство Фарс відзначає значний розвиток співпраці між Іраном і Іраком після повалення в Багдаді режиму Саддама Хусейна в 2003 році. Так, він, зокрема, наводить слова заступника командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу "вартових ісламської революції" (КВІР) бригадного генерала Ісмаїла Каани про те, що "Багдад залишився недоторканим терористи з угруповання "Ісламська Держава" (ІГ) тільки завдяки допомозі Ірану.